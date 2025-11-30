Integrante de la Global Sumud expone reportajes

Ernesto Ledesma, quien se embarcó durante 32 días con la intención de llevar ayuda humanitaria a Palestina, señala que el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino es una paradoja, ya que esta conmemoración es impulsada por la Organización de las Naciones Unidad (ONU), misma organización que ayudó a que se firmaran los acuerdos que partieron el territorio palestino.

Acuerdo impuesto

La firma se dio en 1947, hace 78 años. El evento es conocido como el Nakba, que quiere decir “catástrofe” en árabe, pues fue desde ahí que la comunidad judía llegó a habitar territorio palestino. Actualmente, la ONU reconoce que en Palestina se cometen tres delitos graves de derecho internacional: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Ernesto Ledesma explica que ha visitado la zona ocho veces, en las cuales ha notado cambios importantes. Uno de ellos es que ya no puede pasar desde Tel Aviv, donde antes le hacían interrogatorios de entre tres y cuatro horas.

Otra modificación es el castigo que se da a los presos palestinos, quienes en años anteriores, al ser liberados por el gobierno de Israel, regresaban con más fuerza al activismo. En ese sentido pone el ejemplo de Ahed Tamimi, conocido porque desde niña fue una activista. Ella fue liberada como parte de las negociaciones entre el grupo Hamás e Israel, sin embargo, el padre de Tamimi sigue preso. Ledesma explica que ahora el gobierno israelí amenaza con atacar a la familia de los activistas.

Recordar a Samuel Ruiz

El evento se realizó en el Museo Jtatik Samuel Ruiz, donde se presentó una entrevista con el obispo mexicano. Ledesma dedicó unos palabras al religioso, indicando que el año pasado, cuando visitó las zonas rojas del estado, se encontró a sacerdotes platicando sobre dicha situación. “Y pensé en qué hubiera dicho Samuel de la situación del estado”.