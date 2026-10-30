Integrantes de caravanas quieren quedarse en México

Integrantes de las caravanas “Fe y Esperanza” y “Sin Fronteras” están solicitando al Gobierno Federal asilo para quedarse legalmente en México y luchar por una mejor calidad de vida.

Según declaraciones de los migrantes, su intención es quedarse en territorio mexicano a trabajar de forma temporal, mientras disminuyen las redadas antimigrantes en Estados Unidos para posteriormente continuar su camino.

Se estima que son más de 600 personas de diferentes nacionalidades que se encontraban varados en la frontera sur de Tapachula, las cuales ahora están pidiendo asilo al gobierno mexicano para trabajar legalmente, ante la falta de empleo y oportunidades de vida en su lugar de origen.

Las personas decidieron organizarse en caravana para llegar a la Ciudad de México y solicitar el asilo, recorriendo la costa a pie por la carretera federal número 200.

Su intención es permanecer en la República Mexicana, llegar al centro del país o a los estados del norte, donde presumen hay más trabajo y formas de sobrevivir.