Intensas lluvias azotarán Chiapas el fin de semana

Chiapas recibirá lluvias muy fuertes con puntuales intensas durante los tres días del fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé acumulados de 75 a 150 milímetros (mm) para el viernes, sábado y domingo.

El SMN atribuye estas condiciones a un asedio meteorológico con una masa de aire frío sobre el golfo de México, el canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, además de la aproximación de la onda tropical número 40 al sureste del país.

Por día

Para este viernes 18, las precipitaciones más severas se esperan en el norte, este y la región del Soconusco de la entidad.

El sábado 19, la alerta se concentra en el centro y sur de Chiapas; para ambos días, los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 75 a 150 mm.

El domingo 20, la condición de lluvia muy fuerte con puntuales intensas abarcará todo el estado. Hay que tomar precauciones, pues estas condiciones pueden provocar el incremento de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El SMN advierte que las precipitaciones pueden venir en compañía de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Se pide precaución ante cualquier eventualidad, sobre todo en árboles que puedan caerse y anuncios publicitarios.

Solicitan a la población extremar precauciones ante el riesgo de deslaves en zonas serranas.

Temperaturas

A pesar de tales condiciones, las temperaturas máximas no van a detenerse y oscilarán entre 35 y 40 grados Celsius (ºC) en zonas cálidas. En las zonas de montaña, las mínimas podrán descender hasta los 9 ºC.

El pronóstico llega después de un año marcado por la escasez de lluvia en la entidad, una condición que afectó cultivos de maíz y dejó pérdidas en el campo chiapaneco.