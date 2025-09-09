Intensas lluvias desbordan ríos; hay afectaciones

Las intensas lluvias que se registraron la tarde de este lunes provocaron el desbordamiento del río Texcuyuapan en algunas zonas de la ciudad de Tapachula, dejando a varias familias afectadas que tuvieron que ser evacuadas en forma preventiva.

El nivel del agua sobrepasó los puentes en la colonia Nueva Esperanza, inundando el Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco) Parque del Café.

También se registraron desbordamientos a la altura de las colonias Barrio Nuevo, Lomas del Soconusco, Monroy, San Juan de los Lagos, Corlay, Janeiro, 3ª. y 11ª. calle Oriente, entre otras zonas.

Elementos de la Secretaría de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos, desplegaron operativos y protocolos de atención, sin que hasta el momento se tengan reportes de personas desaparecidas o lesionadas.

Las precipitaciones pluviales más fuertes se presentaron en la zona alta y urbana, lo que propició que el afluente incrementara su caudal en unas cuantas horas, saliendo de su cauce e ingresando a algunas viviendas.

Cuadrillas de Protección Civil Municipal desplegaron operativos de verificación de otros afluentes que cruzan la ciudad, como el Coatán, el Coatancito y el Tiplillo, siendo estos dos últimos que incrementaron su caudal, aunque sin desbordarse.

Algunos de los vecinos afectados reconocieron que esta situación la viven cada temporada de lluvias y cuanto existen fuertes precipitaciones pluviales tienen que abandonar sus viviendas.

Otros daños

En diversas zonas de la ciudad, se reportó que las corrientes de agua arrastraron a varios vehículos, uno de ellos en la carretera Costera, a poca distancia de las instalaciones de Protección Civil.

Los ocupantes de cada una de las unidades fueron rescatados o lograron salir por su propia cuenta.

Asimismo, en la carretera de Tapachula a Nueva Alemania se registraron algunos deslaves, por lo que se han extremado las precauciones.

Atención

El alcalde Yamil Melgar Bravo informó que se está monitoreando la situación prevaleciente en las zonas alta, urbana y baja del municipio para atender a la población.

Por su parte, la Secretaría de Protección Cvil indicó que se mantendrá la vigilancia, ante los pronósticos de lluvias para las próximas horas en la región.

Además, se notificó que las personas que fueron evacuadas de sus viviendas fueron trasladadas a casas de familiares.