Intensas precipitaciones desbordaron cuatro ríos

Al menos cuatro ríos se desbordaron en las últimas horas en el estado de Chiapas, a consecuencia de las intensas lluvias que se presentaron y que provocaron afectaciones en varios regiones de la entidad, informó la Secretaría de Protección Civil (PC) del estado.

A través de la información difundida, se enfatizó que en el municipio de Villacomaltitlán el río Vado Ancho se desbordó y generó afectaciones en las comunidades Cantón Buenavista y Mulatal.

Hacia el municipio de Pijijiapan también salió de su cauce el río que lleva el mismo nombre, lo que provocó que en la ranchería “El Topón” resultaran con afectaciones en tres casas.

Los daños por las lluvias se extendieron hasta Cacahoatán: 10 casas presentaron daños en las comunidades de Ahucatlán, San Vicente y Villahermosa. Se activaron refugios temporales para más de 50 personas.

La Secretaría de PC enfatizó del desbordamiento del río Urbina; además, fueron confirmados cinco derrumbes en Alpujarras, que dejó incomunicada y sin energía eléctrica esa zona.

Otro de los arroyos que se salió de su cause fue el Huehueteco, que se ubica en Huehuetán. De esta situación resultaron afectadas varias comunidades: Santa Elena, San José del Amate y San Antonio.

En otras zonas de Chiapas, como lo es Mapastepec, el colapso del puente Tablazón en la carretera federal (tramo Sesecapa) dejó casas inundadas en ejido José María Pino Suárez.

Personal de la dependencia estatal se activó para colaborar en las labores de retiro de árboles, a la altura de los municipios de Pijijiapan-Mapastepec.

Las fuertes lluvias hacia la parte de Unión Juárez dejaron deslizamiento de ladera en el tramo que va de Unión Juárez a Santo Domingo.

Tapachula también se ha visto afectado en esta temporada, debido a que de forma parcial cayó el puente Chapultepec, y se presentó el cierre de la carretera a Mario Souza (comunidad Guanajuato), debido a que ocurrieron derrumbes.

Otras regiones

Hacia la parte de El Bosque se realizaron labores de limpieza sobre el tramo carretero Puerto Caté-El Bosque, ahí se encontraron deslizamientos de tierra y caída de árboles.

En algunas partes de Pichucalco y Ostuacán fue retirado material pétreo, debido a que obstaculizaba la circulación. La temporada de lluvias impactó en 16 viviendas ubicadas en Venustiano Carranza y las familias de la zona que va de la comunidad Presidente Luis Echeverría a Laja Tendida fueron trasladadas.