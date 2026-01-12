Intensas ráfagas de viento afectan la energía eléctrica

Las intensas ráfagas de vientos provocaron en la ciudad de Tonalá que la mayoría de los habitantes sufrieran apagones, lo que generó molestias entre las familias, pues también se reportó la caída de cables eléctricos.

Los habitantes en voz de Manuel Ordóñez Contreras dijeron que los fuertes vientos que se registraron en los ejidos provocaron apagones frecuentes que afectaron principalmente a los dueños de restaurantes, abarroteros, tiendas comerciales y hoteles.

Señalaron que por fortuna no se registró el derribo de ningún árbol y tampoco afectaciones en techos de viviendas de lámina o tejas; sin embargo, donde si se registró afectaciones fue en comercios con techos de palmas en barrios de la ciudad de Tonalá, como San Martín y algunas viviendas que están a orilla del río Zanatenco.

Por los fuertes vientos centenares de familias prefirieron permanecer en sus hogares y resguardarse ante el riego de que algún árbol o cable de luz pueda caerse.