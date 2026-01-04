Intensifica INE actualización de cara al 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas ha reforzado los trabajos de actualización y renovación del padrón electoral, con especial atención en la incorporación de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y en la renovación de credenciales que perderán vigencia en 2026.

Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en la entidad, informó que se encuentra en desarrollo la campaña anual intensiva, que concluirá el próximo 15 de enero. Durante este periodo se prioriza la inscripción de nuevos electores y la actualización de datos existentes.

“Nos enfocamos en incorporar a los jóvenes que cumplen 18 años, así como en realizar cambios de domicilio, correcciones de datos y renovaciones de credenciales”, explicó Rodríguez Sánchez.

La funcionaria señaló que, aunque las credenciales con vencimiento en 2026 ya pueden ser renovadas, la afluencia a los módulos ha sido menor a la esperada. Por ello, hizo un llamado urgente a la población para no esperar hasta el último momento y mantener vigente su credencial, la cual tiene una validez de 10 años.

“Tenemos prácticamente todo 2026 para que la ciudadanía actualice su documentación y garantice su participación en los comicios de 2027”, recordó.

Proceso

Además de la actualización del padrón, el INE en Chiapas se encuentra evaluando el proceso electoral 2023-2024 y la elección judicial de este año, a la vez que anticipa la posible reforma político-electoral que se prevé enviar el próximo año.

Rodríguez Sánchez subrayó que todas estas acciones están orientadas hacia el proceso electoral concurrente de 2027, en el que se renovarán cargos federales y locales, además de llevarse a cabo elecciones judiciales.