Intensifica Protección Civil rescate de fauna

Los incendios forestales y las lluvias que se llegan a registrar en la capital representan un peligro constante para la fauna silvestre y doméstica, situación que ha obligado a elementos de Protección Civil (PC) municipal intensificar las labores de rescate en ambas temporadas.

Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario municipal de Protección Civil (PC), explicó que durante la atención de siniestros, los animales suelen verse asediados por el fuego, mientras que en época de lluvias muchos ejemplares son arrastrados por las corrientes de agua.

El funcionario relató que cuando acuden a un incendio, los elementos han desarrollado la capacidad de detectar a los animales por los sonidos que emiten, mencionó el caso reciente suscitado en Bosque de la Trinidad, donde siete perritos fueron localizados durante un siniestros.

Silvestres

En cuanto a la fauna silvestre, Mancilla Velázquez informó que durante 2025 se realizaron 126 rescates de estas especies, cifra que duplica los auxilios de animales domésticos. Del total, 76 servicios correspondieron a serpientes, 20 a zarigüeyas, 17 entre iguanas y garrobos, seis osos hormigueros, dos loros, dos búhos, dos ardillas y un mono araña.

Sobre los animales domésticos, detalló que se brindaron 60 auxilios: 39 gatos y 21 perros. Las causas más comunes, explicó, son felinos que trepan a los árboles y no pueden bajar, así como perros que por miedo a la pirotecnia se introducen entre paredes, lo que en ocasiones obliga a romper las estructuras para extraerlos.

Traslado

El secretario destacó la importancia del manejo adecuado de la fauna rescatada, de acuerdo con el protocolo, si los animales están lastimados son llevados al Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) para recibir tratamiento, cuando se encuentran en buenas condiciones, se entregan a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que sean reubicados en su hábitat natural.

Durante el mes de enero de 2026, la dependencia ha registrado 14 servicios de rescate de fauna silvestre: cinco víboras, tres zarigüeyas, dos osos hormigueros, dos puercoespín y una ardilla. En fauna doméstica se han brindado ocho auxilios, de los cuales cinco corresponden a perros y tres a gatos.