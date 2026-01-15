Intensifican acciones nocturnas de bacheo

El presidente municipal, Ángel Torres, dio seguimiento a los trabajos que realiza la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento, como parte del Programa Bacheando Tuxtla, que consiste en rehabilitar vialidades principales de la capital, a fin de mejorar la movilidad, seguridad y condiciones de tránsito para automovilistas y peatones.

Seguimiento

Al dar seguimiento a los trabajos en tres puntos del libramiento Norte, a la altura de la 5ª Oriente, Calzada Sumidero y carretera a Chicoasén, el alcalde capitalino reconoció la gran labor de las y los trabajadores quienes, dijo, ponen alma, corazón y vida en estas acciones.

Cabe recordar que el Programa Bacheando Tuxtla inició en noviembre del 2025, con cuadrillas nocturnas, las cuales se suman a las brigadas diurnas que atienden las vialidades al interior de las colonias de la capital, con lo que se mejora la imagen urbana y la calidad de vida de las familias.