Intensifican combate al dengue en la ciudad

El área de Salud del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha señalado que la aplicación de fumigaciones sin criterio afecta a especies, entre ellas polinizadores y otros insectos, que participan en el equilibrio del ecosistema, por lo que la estrategia de prevención de combate al dengue prioriza otras medidas que recaen en los domicilios y en la participación de la ciudadanía.

Marco Antonio Ordóñez Juárez, secretario municipal de dicha área, mencionó que los productos empleados durante los operativos de fumigación son inofensivos para las personas, por ello, recomiendan mantener abiertas puertas y ventanas al paso de los vehículos fumigadores, para que el gas actúe contra el mosquito en sus sitios de refugio.

Destacó que el componente central de la campaña es la eliminación de criaderos mediante el descacharramiento, las autoridades municipales realizan intervenciones semanales por colonia a través de los programas “Chuleando Tuxtla” y “Retos de la Salud”.

Acciones

Los lunes se realiza perifoneo, visitas domiciliarias, entrega de información y aplicación de abate en depósitos de agua. Los miércoles, los camiones recolectores retiran los objetos en desuso que los vecinos disponen en la vía pública.

Hasta la fecha, se han retirado más de siete mil toneladas de cacharros y más de 35 mil llantas en desuso.

La recolección de estos materiales se realiza con el objetivo de reducir los focos de reproducción del vector previo a la temporada de lluvias.

El uso de repelente por parte de la población se mantiene como una de las recomendaciones permanentes del sector salud, en particular durante las horas de mayor actividad del mosquito.

Las autoridades indican que esta medida, junto con la eliminación de criaderos y la nebulización dirigida, conforma un esquema de intervención entre acciones institucionales y prácticas cotidianas en los hogares.