Intensifican lucha contra el cáncer de mama

En el marco del denominado Mes Rosa, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas ha reforzado sus campañas de prevención del cáncer de mama, con un aumento significativo en la realización de mastografías y el compromiso de llevar estos servicios a la mayor parte de los municipios de la entidad.

Así lo informó Omar Gómez Cruz, titular de la dependencia estatal, quien además destacó que cada día 19 de cada mes se realizan acciones específicas para la prevención de esta enfermedad.

“Cada 19 hacemos acciones en cáncer de mama”, afirmó el funcionario, y adelantó que para el 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se tiene planeado un evento magno.

Una de las estrategias centrales es el uso de mastógrafos itinerantes con las Unidades Móviles de atención Comunitaria para Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (Umac cama) el cual facilita la llegada a distintos lugares del estado.

“Espero que calculemos terminando el año más de 10,000 mastografías, que eso es bastante”, señaló el funcionario estatal.

Respecto a la cobertura, el secretario aseguró que la meta es llegar al menos al 70 u 80 por ciento de los 124 municipios chiapanecos. “La meta es llegar a todos los municipios o por lo menos a la mayoría”, afirmó.

Finalmente, Gómez Cruz hizo un llamado a los estudios de gabinete privados para que se sumen a la causa este 19 de octubre y ofrezcan mastografías gratuitas.

Sobre la mortalidad por esta causa en el estado, el secretario mencionó que Chiapas registra un número bajo en comparación con otras regiones del país, específicamente el centro y el norte, pero recalcó: “estamos atacándolo de forma importante”.