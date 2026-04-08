Intensifican prevención del paludismo en migrantes

Ante la alta presencia de personas en contexto de movilidad, la Secretaría estatal de Salud intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades como el paludismo.

La Jurisdicción Sanitaria VII dio a conocer que se han instalado módulos de atención en puntos estratégicos, entre ellos los cruces fronterizos, terminales de transporte y comunidades con alta afluencia de población migrante.

Detección temprana

En ese sentido, se realiza la toma de muestras de sangre conocida como “gota gruesa” para la detección oportuna de casos sospechosos de paludismo.

En los últimos años se presentó un incremento de personas extranjeras con esa enfermedad transmitida por vector, por lo que también se han intensificado las acciones de control.

“La técnica de gota gruesa es uno de los métodos más efectivos para confirmar la presencia del parásito en la sangre, permitiendo obtener resultados en corto tiempo e iniciar tratamiento oportuno, lo que reduce complicaciones y corta la cadena de transmisión”, señaló la dependencia.

Los síntomas más comunes de la enfermedad son fiebre intermitente, sudoración, escalofríos y dolor de cabeza.