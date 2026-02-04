Intensifican recorridos por bajas temperaturas

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas registró este martes una temperatura de menos 2.2 grados, sobre todo en la periferia. De las más bajas en los últimos años.

El brusco descenso de la temperatura generó capas de hielo en campos y techos de las viviendas en esta ciudad y otros municipios de la región, como San Juan Chamula.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente en horarios matutinos y nocturnos para prevenir afectaciones a la salud.

Protección Civil (PC) Municipal informó que intensificó sus recorridos nocturnos en distintos puntos de la ciudad para localizar a personas en situación de calle.

Las personas que son localizadas en la vía pública son trasladadas a los albergues temporales, donde les entregan cobertores.

Personal de Protección Civil (PC) brindó atención a una mujer de 40 años de edad, originaria del municipio de Ocosingo, quien aceptó ser trasladada a un refugio temporal para pasar la noche de manera segura.

En caso de que las personas se nieguen al traslado, el personal operativo proporciona cobertores para mitigar los efectos del frío.