Intensifican vacunación contra el sarampión

Los informes oficiales diarios de los brotes de sarampión que emite de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Chiapas acumula 250 casos confirmados, de los cuales siete se han registrado en la región del Soconusco en lo que va del 2026, lo que preocupa a las autoridades de salud.

El jefe del Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 7, Eric Rizo Ramírez, dio a conocer que de los sietes casos de sarampión que se han presentado en la zona, una persona ya obtuvo el alta sanitaria, ya que ninguna persona con quien el paciente tuvo contacto presentó sintomatología.

Dijo que los otros seis pacientes con sarampión se encuentran estables, y todos han sido atendidos de manera ambulatoria, es decir, no ha habido necesidad de ser hospitalizadas, por ello, en la zona no sé reportan defunciones.

Casos registrados

Afirmó que la mayoría de los casos registrados no se contagiaron de manera autóctona, es decir, que no se adquirieron el virus de una persona que radica en la zona, sino que se trata de personas que visitaron otros lugares o porque un familiar llegó de visita.

Señaló que el sarampión es una enfermedad altamente transmisible, ya que una persona puede llegar a contagiar hasta 22 personas más, por ello, la importancia de la atención urgente ante una sospecha ha permitido que no se disparen los casos.

“Cada caso problema que es reportado por cualquier institución de salud es atendido de manera inmediata, ya que tenemos un lapso no mayor a 48 horas para ser intervenciones, tanto de vigilancia epidemiológica como de bloqueo vacunal, es decir, se atiende el domicilio de la persona y también a quienes viven en un contorno de 25 manzanas”, abundó.