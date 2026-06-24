Intenso debate por la diversidad sexual

La diputada Andrea Negrón Sánchez de Movimiento Ciudadano (MC) declaró este martes ante el Pleno del Congreso del Estado de Chiapas que la máxima tribuna no debe usarse para emitir discursos de odio en relación a la postura de la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez contra la diversidad sexual.

“Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto”, expresó la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, al defender su postura y en respuesta a los señalamientos de la diputada Andrea Negrón sobre el tema.

Durante la sesión de este martes en el Congreso del Estado, la diputada Negrón Sánchez subió a tribuna para condenar las declaraciones emitidas la semana pasada por su homóloga, en las que cuestionó la diversidad sexual y estableció una falsa analogía entre identidad de género y discapacidad.

La legisladora de MC advirtió que la máxima tribuna del Estado no debe usarse para difundir mensajes de odio.

Mensaje

“Nuestro rol como legisladoras y legisladores no es imponer nuestras visiones personales o morales. Nuestra primera y más sagrada obligación es velar, proteger y garantizar todos los derechos para todas las personas, sin excepciones, sin letras pequeñas”, afirmó Negrón Sánchez.

La diputada de Movimiento Ciudadano rechazó que se haya afirmado desde la tribuna que la identidad de género y la orientación sexual son “un simple capricho o una elección”, y calificó como “falsa y peligrosa” la analogía entre la decisión voluntaria y la discapacidad. Asimismo, criticó que se haya utilizado a las infancias como excusa para descalificar las políticas de inclusión.

Negrón Sánchez citó la definición de Naciones Unidas sobre discurso de odio y recordó que el artículo primero Constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y prohíbe toda forma de discriminación por orientación sexual, origen étnico, género o cualquier otra condición.

“Tolerar el discurso de odio o la exclusión desde las instituciones del Estado es ser cómplices de la fractura de nuestro propio tejido social”, concluyó.