Intentos de extorsión utilizando notarías públicas

Extorsionadores aumentan el acoso a personas a través de llamadas telefónicas en las que se hacen pasar por notarios públicos o empleados de estos, e informan sobre posibles trabas en asuntos o trámites pidiendo dinero para su conclusión o continuidad.
En Tapachula han detectados varios intentos de este tipo de extorsión por medio de los números telefónicos 3328012925 y 3348835090, por lo que recomiendan evitar contestar las llamadas, ya que estas podrían provenir de algún centro de Readaptación Social.
¿Qué hacer en caso de contestar?
Refieren que en caso de haber contestado la llamada, se tiene que hablar con los familiares presuntamente involucrados y tomar medidas oportunas para no caer en extorsiones telefónicas.
El argumento de los delincuentes es que los trámites en las notarías van avanzados, que superaron inconvenientes y regresaron cheques, o que hubo inconsistencias en las firmas pero que está por llegar el título de propiedad libre de gravamen a través de una paquetería para condicionar que se realicen transferencias bancarias de manera inmediata.
Autoridades, notarios y personas a las que intentaron extorsionar emiten una alerta a la ciudadanía ante esta nueva modalidad de estafa o engaño.
Aunque este tipo de estafa no es privativa de Tapachula, es común que los casos se hayan concentrado en ciudades grandes, por ello señalan la importancia de conocer este tipo de operación y prevenir con el mayor número de personas para hacer caso omiso a este tipo de actuaciones.
Asimismo notifican que en caso de duda, pueden llamar a su familiar o a las notarías que estarían involucradas en el caso para corroborar el supuesto argumento de posible extorsión.