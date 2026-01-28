Intercambian con Taiwán experiencias en salud

El secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Taiwán en México, Iván Yueh-Jung Lee, con el objetivo de compartir experiencias exitosas y establecer una cooperación técnica para el intercambio de estrategias en el combate a enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y chikungunya, a fin de fortalecer el manejo integral de las arbovirosis.

En este marco, el rector de la política sanitaria en la Nueva ERA expuso que, durante 2025, con la implementación del Plan Integral de Atención y Control de Vectores, Chiapas logró disminuir en 83 % la incidencia de casos confirmados de dengue en comparación con 2024, resultado de acciones de control larvario en más de 600 mil viviendas, termonebulización en más de 21 mil hectáreas y la eliminación de 15 mil toneladas de cacharros.

Climas similares

Por su parte, el embajador de Taiwán y director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México, Iván Yueh-Jung Lee, manifestó su interés en concretar este intercambio de experiencias en materia de salud, por lo que anunció que en mayo próximo realizará una nueva visita a Chiapas para conocer en territorio el abordaje de enfermedades como dengue y chikungunya durante la temporada de lluvias, periodo en el que se incrementa la proliferación del mosco transmisor.

Chiapas y la isla de Taiwán presentan condiciones hidrometeorológicas similares, lo que propicia la circulación de vectores transmisores de enfermedades, de ahí la disposición de ambas partes para generar sinergias a nivel operativo, que incluyan la capacitación del personal de Salud y el impulso a la investigación a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública.