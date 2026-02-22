Interculturalidad, no es solo para indígenas: Roger

Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación en el estado, manifestó que la interculturalidad erróneamente se ha planteado que es para los indígenas, por ejemplo, la Universidad Intercultural de Chiapas se piensa que es para los indígenas.

“No es para los indígenas, es la forma en que los indígenas, los saberes ancestrales, las comunidades originarias van a dialogar con otros grupos, los que nos identificamos con otro grupo de referencia”.

Al terminar el Congreso Internacional “Lekil Kuxlejal: el buen vivir para la prosperidad compartida”, comentó que la idea es plantear nuevas visiones para un desarrollo sustentable a partir de los planteamientos hechos por los investigadores participantes. Crear nuevas políticas públicas garantizando su aplicación.

La finalidad es pasar de una visión de multiculturalidad, que es el reconocimiento de las múltiples culturas que componen el entramado social, a una interculturalidad y analizar cómo dialogan de forma horizontal todos los saberes de esas culturas.

Para eso convocaron a personas que ya han participado en procesos similares de Ecuador, Bolivia, Sudamérica, de Sudáfrica; para encontrar los nexos en común y ver cómo se pueden materializar las propuestas en política pública.

El gobernador ha adoptado esa visión y ya ha comenzado a trabajar bajo la misma.

“Somos una generación en tránsito de un paradigma análogo a lo digital”, es ahí donde se inscribe el concepto de “lekil kuxlejal”, como un proyecto alternativo al desarrollismo de occidente que no toma en cuenta los saberes ancestrales.