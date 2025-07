Interinos esperan pago de salarios

La Secretaría de Educación no ha pagado salarios a cientos de docentes interinos de varios niveles educativos en varios municipios de la entidad, correspondientes a 2024 y 2025, por lo que esperan una respuesta en los próximos días, así lo indicó Eduardo Beck Cano, docente interino de secundaria.

Aseguró que cumplieron con todos los requisitos para ser asignados a un plantel educativo. Para ello se deben entregar por lo menos tres propuestas de proyectos en el ciclo escolar, según lo establece el reglamento para poder cubrir interinatos, sin embargo, no hay fechas establecidas para el pago de salarios.

Anteriormente era la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (Usicamm) la instancia que coordinaba los interinatos con la lista de prelación para admisión; posteriormente se comenzó a asignar por medio de propuesta y petición de los directores de cada escuela, según sus necesidades.

Periodos

Los adeudos corresponden a los periodos: marzo a julio y de agosto a diciembre de 2024; enero a abril, mayo a julio y receso escolar 2025, en preescolar, primaria, secundarias. Esperan una pronta respuesta de la autoridad educativa, aunque pareciera los pagos tardarán más.

El docente mencionó que ya acudió varias veces a la dependencia; en la última, hace algunos días, le dijeron que ya estaba capturado en una propuesta, del cambio de gobierno de agosto-diciembre 2024, que se suponía habían dejado el presupuesto para pagar en enero, pero, supuestamente, alguien no firmó la lista y es fecha que no sale el recurso.

Antes pagaban cada cuatro a cinco meses después de terminar cada periodo, Había certeza, pero hoy día, a un año, no hay respuesta. “Lo que me comentan que, la propuesta de agosto-diciembre 2024 la están trabajando, pero no se ve para cuándo quieran pagar”, concluyó.