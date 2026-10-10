Internet, nuevo reto para la salud mental

Según Raúl Esqueda, miembro de la Asociación Internacional de Salud Mental, la Internet representa un nuevo reto para la atención de la salud, pues hasta el 45 % de los pacientes que requieren esta especialidad cambian al médico por la computadora.

El psicólogo clínico explicó que a propósito del Día Mundial de la Salud Mental este 10 de octubre en Chiapas como en México, se realizan diversas actividades para visibilizar la importancia de atender las emociones y la salud mental.

Complicaciones

Sin embargo, reconoció que la falta de una cultura en la materia, como el pago por los servicios y la complicación para acceder a las instituciones de salud, han generado que cada vez menos personas sean atendidas.

Dijo que datos nacionales refieren que cientos de personas buscan cada mes en Internet respuestas sobre ansiedad, depresión y estrés y se considera un tema principal en las búsquedas sobre salud.

Solo el 45 % de los mexicanos con preocupaciones sobre el tema buscó atención profesional de salud mental durante el último año, mientras que el 55 % permaneció sin ser atendido.

El especialista recordó que existe además una íntima relación entre padecimientos emocionales con el suicidio, y dijo que Chiapas es un estado con alta incidencia.

Recordó que de enero a septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado registró 246 suicidios; 41 de esas personas tenían entre 10 y 19 años.