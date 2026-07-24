Internos reciben certificados de alfabetización

Internos del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas recibieron constancias y certificados como parte del programa de alfabetización Chiapas Puede, en un acto que destacó la educación como una herramienta esencial para fortalecer la reinserción social.

Durante la ceremonia fueron entregadas ocho constancias de nivel de alfabetización, 12 kits de material educativo para estudiantes de nivel inicial y ocho certificados de educación primaria, logros que representan nuevas oportunidades para las personas privadas de su libertad.

En el evento se reafirmó que la educación es un derecho universal y un elemento clave para impulsar el desarrollo personal y facilitar la reintegración de quienes cumplen una sentencia.

Asistentes

Asistieron Adier Nolasco Marina, director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja); Miguel Ángel Correa Peralta, director del Cerss No. 5; y Reynaldo Pérez Nañez, coordinador regional del Icheja, entre otras autoridades.

La jornada estuvo acompañada de actividades artísticas y culturales que reflejaron el entusiasmo, talento y compromiso de los participantes con su proceso de formación.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado para que más personas se incorporen al programa Chiapas Puede, iniciativa que busca garantizar el acceso a la educación en todos los rincones del estado, sin distinción ni excepciones.