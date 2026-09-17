Interpretan narcocorrido en celebración patria

Durante las celebraciones patrias realizadas en San Cristóbal y organizadas por el ayuntamiento, el cantante de regional mexicano Panter Bélico interpretó el “Dueño del palenque”, una canción que trata sobre Nemesio Rubén Oseguera Cervantes,? alias “el Mencho”, narcotraficante abatido en 2026 durante una operación del Ejército Mexicano.

Después de que la presidenta municipal, Fabiola Ricci, diera el Grito de Independencia, Panter Bélico inició su presentación en el parque central, frente al Museo de San Cristóbal (Musac), donde cantó el tema en el que se escucha: “Soy el señor de los gallos, el del cártel jalisciense”.

Controversia

Cabe recordar que el año pasado, el grupo Los alegres del barranco fueron llamados a comparecer en Jalisco por el delito de apología después de que, mientras tocaban “El dueño del palenque”, proyectaran imágenes de Nemesio Oseguera.

El colectivo Digna Conciencia en San Cristóbal cuestionó la responsabilidad ética de las autoridades municipales al contratar a Panter Bélico, quien también tiene corridos dedicados a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo.

A su vez, autoridades como Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, se han posicionado contra este género de corridos, argumentando que dan una imagen falsa a las juventudes.

Saldo blanco

Por su parte, Protección Civil (PC) municipal informó que en la jornada de celebración se registró un saldo blanco.

Destacaron que previo, durante y posterior a las activad se implementaron operativos preventivos para salvaguardar la integridad de los asistentes.