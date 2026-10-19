Interseccionalidad debe ser tomada en cuenta

La combinación de factores como la edad avanzada, el género, la discapacidad y la pertenencia a pueblos originarios, puede incrementar las condiciones de vulnerabilidad de una persona, por lo que resulta necesario fortalecer las políticas públicas de inclusión, atención y protección.

Así lo expuso Luz María Castillo Moreno, diputada local por Morena y presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión del Congreso del Estado.

En entrevista, la legisladora explicó que las personas adultas mayores enfrentan dificultades relacionadas con la movilidad, el acceso a espacios adecuados y, en algunos casos, el abandono familiar. Estas condiciones pueden agravarse cuando también viven con alguna discapacidad o enfrentan otras formas de exclusión social.

Factores

Castillo Moreno se refirió al concepto de interseccionalidad para explicar cómo distintos factores de desigualdad se combinan y profundizan las dificultades que enfrenta una persona.

“Ser adulto mayor es vulnerabilidad. Si es una mujer, es doblemente vulnerable. Si tiene alguna discapacidad que no sea adquirida por la edad, es triplemente vulnerable. O que sea de pueblos originarios, cuartamente vulnerable”, expresó.

La diputada consideró que estas circunstancias deben tomarse en cuenta en la elaboración de leyes y políticas públicas, a fin de que las instituciones respondan a las necesidades particulares de cada sector de la población.

Señaló que muchas personas dedicaron gran parte de su vida al cuidado y manutención de sus familias, pero al llegar a una edad avanzada enfrentan situaciones de abandono y falta de apoyo.

Por ello, sostuvo que garantizar una vejez digna constituye un acto de justicia y reconocimiento hacia quienes contribuyeron al bienestar de sus hogares y comunidades.