Intervención en Congreso contra modificar el escudo

En relación a la polémica suscitada por la propuesta de reformar el Escudo de Armas de Chiapas, el líder social conocido como: “Carmelo”, realizó una intervención a las fueras del Congreso del Estado para manifestar su inconformidad con la posibilidad de cambiar lo que llamó: “el patrimonio cultural de Chiapas”.

Personaje

El personaje Carmelo Martínez, originario de Chiapa de Corzo, un municipio referente de la iconografía plasmada en el actual escudo explicó que los elementos descritos podrían haber sido creados por razones diversas, pero actualmente soportan gran parte de la identidad de Chiapas.

“Respetamos al gobernador Eduardo Ramírez en sus acciones puntuales de mejoras como en áreas de seguridad, pero llamamos a algunos diputados inmiscuidos a trabajar por tareas pendientes y dejar de intentar llamar la atención con temas que no son prioridad”, expresó.

Cambiar el escudo, dijo, obedece al capricho de unos cuantos que no debería anteponerse al interés colectivo de conservar referencias como el Cañón del Sumidero, la fuente Mudejar de Chiapa de Corzo, entre otros elementos que, dijo, representan mucho para la cultura popular en la entidad.

Manifestación

El otrora aspirante a la presidencia municipal de Chiapa de Corzo inició la marcha caminando desde la citada ciudad que está ubicada a 16 kilómetros de la capital del estado y la terminó en las fueras del reciento legislativo, con un performance acompañado de personas que se identificaron como miembros de la cultura Chiapaneca.