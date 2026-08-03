Intervendrán en 131 microcuencas de Chiapas

Debido a la necesidad que enfrenta Chiapas de poder recuperar y proteger sus suelos, uno de los programas insignias en medio ambiente se expandirá para intervenir en este 2026 un total de 131 microcuencas en toda la entidad.

La información fue compartida y confirmada por la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres.

A través de sus redes sociales, la servidora del pueblo enfatizó que el proyecto de las microcuencas llegará a 72 municipios del estado.

Con esto, además de cuidar el suelo local, también abona a que pueda cumplir el ciclo de agua y eso pueda ayudar en el bienestar de las comunidades que requieren del líquido para sus productos del campo.

Contexto

Recientemente se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Restauración y Saneamiento de Microcuencas de la Nueva ERA en Chiapas.

La Secretaría detalló que analiza los alcances que tuvo el programa el año pasado y también se están elaborando los planes para este 2026.

“Desde la Semahn Chiapas asumimos con total responsabilidad el liderazgo de este esfuerzo interinstitucional”, detalló la secretaria de medio ambiente. El proyecto de las microcuencas no solo es una política pública de una institución, ha permitido la integración entre gobierno, organismos, la sociedad y la academia.

“Al instalar este Consejo reafirmé mi convicción de que restaurar el territorio es la vía más integral para devolver el equilibrio a la naturaleza y construir un desarrollo justo y transparente para las presentes y futuras generaciones chiapanecas”, remarcó.