Interviene el gobierno ante cierre de HSBC

El gobierno del estado mostró su preocupación por el cierre definitivo de la sucursal del banco HSBC en Tapachula, situación que dejó en la incertidumbre a cientos de clientes que no saben qué hacer, ya que hasta los cajeros automáticos dejaron de funcionar.

Ante ello, a través de la Secretaría de la Frontera Sur, inició un proceso de acercamiento institucional con HSBC México, para “solicitar información formal sobre los motivos de esta decisión” y de esa manera salvaguardar los intereses de los usuarios chiapanecos.

Compromiso

Asimismo, se compromete a dar seguimiento para conocer los mecanismos de continuidad operativa que el banco implementará a fin de garantizar que las personas usuarias puedan mantener acceso adecuado a sus servicios financieros.

Desde el jueves, la institución bancaria cerró sus oficinas ubicadas en el centro de la ciudad para trasladarlas a Comitán, pero sin avisar con anterioridad a sus clientes.

“Tapachula es un punto estratégico para el desarrollo económico y social de la región sur-sureste. La disponibilidad de servicios financieros es esencial para las familias, las empresas, el comercio, la actividad agrícola y las operaciones logísticas vinculadas a la frontera”, indicó la dependencia.

Por ello, sostuvo que la salida de una institución bancaria de esa relevancia genera incertidumbre en la población y puede limitar el acceso a servicios indispensables.

Apuntó que el Gobierno del Estado se mantiene atento a la problemática y dará seguimiento puntual, en coordinación con las autoridades competentes, para proteger los derechos de las y los chiapanecos.