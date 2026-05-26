Interviene Protección Civil ante colapso de vivienda

El colapso parcial de una vivienda, ocasionó la intervención de Protección Civil, en conjunto con autoridades estatales, para proteger a la población, gestionando riesgos y brindando auxilio inmediato.

El Centro Regional de Protección Civil y Bomberos informó que este lunes se llevó a cabo un acordonamiento preventivo por riesgo estructural en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Ramón Corona y Benito Juárez, en el barrio de Santa Lucía.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de Protección Civil colocó líneas de cinta amarilla para limitar el paso de transeúntes y vehículos cercanos a la zona de riesgo, con el objetivo de prevenir accidentes en un área de constante circulación.

Las autoridades señalaron que en el sitio transitan diariamente niños, padres de familia y usuarios del transporte público, por lo que recomendaron a la población mantenerse alejada del inmueble mientras se realizan las valoraciones correspondientes para garantizar la seguridad de los habitantes.

Vecinos denunciaron que el deterioro de la casa se ha agravado en los últimos años sin que exista una intervención efectiva por parte de los propietarios ni de las autoridades correspondientes para evitar una tragedia.

“Desde hace tres años ha comenzado a caerse por pedazos; es un peligro para quienes pasamos por esta calle”, mencionó Martha Gómez, madre de familia que diariamente transita por el lugar.

Habitantes señalaron que, pese a las constantes advertencias realizadas por autoridades municipales, los propietarios no han tomado medidas para asegurar o demoler la estructura.

Asimismo, acusaron falta de intervención efectiva por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que la vivienda forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.