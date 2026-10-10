Intervienen planta Yazaki por presunto brote

Debido a presuntos casos de sarampión en la planta manufacturera Yazaki, personal de la Secretaría de Salud realizó una intervención con la aplicación de vacunas y brindando información sobre esa enfermedad a los trabajadores.

En las últimas horas, a través de las redes sociales se dio a conocer que eran varios empleados de esa empresa los afectados, aunque no fue confirmado por las autoridades.

Sin embargo, personal de Promoción de la Salud y de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria VII, acudió a la planta ubicada en la comunidad Viva México del municipio de Tapachula, para “realizar una intervención en salud”.

En ese sentido, informó que se otorgaron pláticas sobre las enfermedades de sarampión e influenza, además de realizar vacunación al personal y verificar que la empresa cumpla con los protocolos sanitarios correspondientes.

Recomendaron a extremar las medidas de higiene y prevención, como el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, cubrebocas y otras acciones de autocuidado.

De acuerdo con información extraoficial, en los municipios de la región del Soconusco se registran unos 20 casos de sarampión.

En Chiapas, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud a la semana 38, confirma 920 casos de sarampión.