Intimida Ayuntamiento de SCLC a trabajadores

En una conferencia de prensa pública, el Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal de Las Casas, informó sobre la situación actual de su compañera Socorro Ballinas, vinculada a proceso por robo ejecutado con violencia y agravado. Del mismo modo, señalaron hostigamientos de parte del gobierno encabezado por Fabiola Ricci.

Joaquín Domínguez Trejo, abogado defensor de Socorro Ballinas, señaló que se logró una reclasificación por robo con violencia. Hasta el momento la defensa ha promovido dos amparos, uno de los cuales es por el mencionado proceso de vinculación, que está basado en el testimonio de una persona, supuesto vendedor de quesos en la presidencia municipal.

No es quesero, es mecánico

Las investigaciones paralelas realizadas por los abogados defensores encontraron a la persona que supuestamente dio el testimonio que inculpa a Socorro Ballinas. Sin embargo, dicha persona no es quesera de oficio, como se había manejado, sino un mecánico quien dijo desconocer cómo obtuvieron su credencial para las declaración. Por lo mismo, se ha negado a declarar a favor o en contra de Socorro Ballinas, quien tiene que firmar cada semana.

La dirigencia del Sindicato, encabezado por Elia Vázquez Herrera, también informó que desde hace seis meses el gobierno municipal no les ha dado respuesta a sus intentos de comunicación. Esta situación ha llevado que tomen la decisión de llevar su problema a cabildo.

Dijeron que conocen sus responsabilidades, pero también derechos. Responsabilizaron de cualquier altercado al Ayuntamiento, quien desde el año pasado ha iniciado un constante acoso laboral.