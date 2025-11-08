Intoxicación se pudo haber evitado

Alumnos de la preparatoria número 2 de Tuxtla Gutiérrrez mostraron su descontento hacia directivos de la institución por no tomar las medidas adecuadas para el retorno seguro a clases tras la fumigación contra el dengue realizado horas antes en las instalaciones y que derivó en la intoxicación de más de 20 estudiantes.

El desconocimiento y mala decisión de directivos generó que la situación se descontrolara, “primero se debió saber cómo podía afectar la fumigación y así prevenir este accidente, sin embargo no fue así”, lamentó Daniel Arturo, estudiante de esta preparatoria.

Hechos

Horas después de las 7 de la mañana varios alumnos comenzaron presentar ardor en los ojos, garganta, enrojecimiento en la piel y algunos con asfixia, tras esta situación se optó por evacuar a los alumnos de los salones.

Jesús Rodríguez, también estudiante de esta escuela, expuso que no todos los docentes estaban de acuerdo en que las clases se impartieran, sin embargo, por órdenes del director se tuvo que llevar a cabo con normalidad.

“A una compañera la tuvieron que llevar directo al hospital, el director no se hizo responsable… maestros tuvieron que intervenir para que nos dejarán salir de la escuela por que las reacciones se estaban haciendo más fuertes”, señaló el estudiante.

Por otro lado, Eliecer Cruz, de Protección Civil municipal, confirmó que más de 20 alumnos presentaron síntomas de intoxicación, sin embargo, solo cuatro fueron atendidos por esta dependencia.

Informó que los alumnos atendidos recibieron recomendaciones para monitorear su evolución, pues aseguró que muchas veces la gravedad de las reacciones depende del liquido utilizado para la fumigación.