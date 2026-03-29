Invade humo hospital de Tapachula

Un fuerte incendio de pastizales ocurrido la tarde de este martes amenazaba con alcanzar las instalaciones del hospital de alta especialidad Ciudad Salud en Tapachula, incluso el humo “invadió” toda la zona.

Ante ello, personas que pasaban por el lugar dieron aviso a las autoridades que desplegaron acciones inmediatas para atender la conflagración y evitar problemas mayores.

Aún cuando se desconoce si el fuego fue provocado, lo seco del ambiente y los fuertes vientos que se han venido registrando, provocaron que rápidamente se diseminara por una amplia zona, muy cerca del complejo hospitalario.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil fueron movilizados para controlar el fuego, así como también prevenir accidentes en la carretera, ya que el humo provocó la baja visibilidad entre la comunidad Los Toros y el aeropuerto internacional.

Las autoridades recomendaron a los productores y campesinos evitar la quema de pastizales sin autorización y sin las medidas de control.