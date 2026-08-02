Invaden lagartos patios de viviendas de Arriaga

Familias que viven a orilla del río Lagartero expresaron preocupación porque en los últimos días, lagartos que viven en este afluente han buscado refugio en los patios.

Ante la falta de conocimiento de parte de los pobladores respecto del manejo de estos reptiles, los habitantes reportan los hechos a las autoridades, sin embargo, el riesgo persiste.

El río está seco

Habitantes del barrio Buenos Aires, en voz de Aniceto García Ochoa, señalaron que el citado río cuenta con muy poca agua debido a la falta de lluvias y quizá por esa razón los animales buscan un espacio para refrescarse o simplemente desplazarse.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes para atender estos incidentes que, hasta ahora no han terminado en tragedia, pero sí en sustos.