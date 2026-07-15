Invaden rutas de colectivos con placas particulares

De nueva cuenta, un grupo de transportistas organizados denunció la creciente invasión de rutas concesionadas en Tuxtla Gutiérrez por parte de unidades que circulan con placas particulares, ante la pasividad y el presunto “caso omiso” de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).

A pesar de que el gremio ha presentado múltiples solicitudes formales para el retiro de estos vehículos irregulares, la situación se ha salido de control, generando incertidumbre y un clima de tensión entre los concesionarios que operan dentro del marco legal.

Precisan la reciente aparición de unidades “piratas” en la ruta 114, en la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez, un hecho que ha desconcertado a los transportistas, quienes ya habían alertado sobre esta práctica.

De acuerdo con el diagnóstico presentado por los transportistas, las rutas más afectadas por esta invasión de unidades irregulares son la 61, 74, 58, 54, 30 y ahora la 114.

Señalaron que algunos vehículos son dados de alta en otras rutas y posteriormente reubicados en estas vialidades, operando con placas particulares y fuera del padrón oficial de la SMyT.

“Urge que la Secretaría de Movilidad recupere el control para preservar la paz social”, advirtieron los transportistas, quienes confiaron en que una actuación inmediata de la autoridad aún puede recuperar el orden en el sector.

Los transportistas solicitaron formalmente la intervención urgente de la SMyT para frenar la circulación de unidades con placas particulares.

En este escenario precisaron que la permanencia de estos vehículos irregulares no solo afecta la economía de los concesionarios legales, sino que también profundiza los conflictos al interior del gremio y pone en riesgo la seguridad vial de las familias tuxtlecas.