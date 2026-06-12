Invaden rutas y proliferan mototaxis irregulares

Transportistas unidos de diferentes rutas de Tuxtla Gutiérrez han alzado la voz para denunciar una grave crisis en el servicio público, derivada de la intromisión, invasión de rutas y la proliferación descontrolada de mototaxis que operan de manera irregular.

Los quejosos señalaron directamente a líderes del transporte y al delegado metropolitano de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de fomentar y mantener complicidad ante esta situación que, advierten, mantiene al borde del colapso al sector.

En los últimos 30 días, denunciaron, han aparecido sin control ni autorización múltiples unidades de transporte de pasaje en la modalidad colectivo, circulando con placas particulares en diversas rutas de la ciudad.

“Eso no es todo –señalaron los manifestantes–, también hay ingreso de mototaxis en las principales arterias de la ciudad y una clara invasión de rutas”.

Rutas afectadas

De acuerdo con los transportistas, una de las situaciones más preocupantes es la invasión de la ruta 16 por parte de unidades de la ruta 117, así como afectaciones a las rutas 86, 05 y 70, que están siendo invadidas por la ruta 50.

“Urge que la Secretaría de Movilidad recupere el control para preservar la paz social”, advirtieron los quejosos.

Los transportistas unidos fueron contundentes al señalar las causas de este desorden: “Esto ocurre porque los líderes corruptos ya están vendiendo los espacios. Saben que el concesionamiento está cerca y están aprovechando para hacer estas maniobras y salir beneficiados”.

Por ello piden a la Secretaría de Movilidad y Transporte poner especial atención a todos los trámites que están pasando por la Dirección de Concesiones.

Competencia desleal

Aseguraron que las unidades irregulares trabajan con placas particulares y ofrecen a sus operadores la promesa de que serán beneficiados en el próximo proceso de concesionamiento, lo que ha generado una competencia desleal y un riesgo para los usuarios.

Los denunciantes alertaron que mototaxis originarios de Chiapa de Corzo están prestando servicio en colonias de Tuxtla Gutiérrez que colindan con dicho municipio, operando de manera irregular y afectando a las rutas establecidas.

“El delegado metropolitano ha hecho caso omiso a las diversas denuncias que hemos presentado los transportistas de las rutas afectadas por esos mototaxis”, denunciaron. “Hay complicidad del delegado metropolitano de la SMyT”, sentenciaron.