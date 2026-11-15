Invasión de rutas causa conatos de violencia

El primer conato de enfrentamiento entre choferes de las rutas 53 y 54 del libramiento Sur de Tapachula y Tuxtla Chico se registró la mañana de ayer sábado, cuando combis recién concesionadas empezaron a circular, invadiendo las rutas.

Ante ello, transportistas que desde hace años cubren esos tramos solicitaron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Polito, para que se cancelen 27 concesiones que se otorgaron a nueve personas.

Origen del conflicto

Ninca Castillo Gamboa, propietaria de una de las unidades de la ruta libramiento Sur, señaló que ellos prestan el servicio desde 2014 y fue en 2016 cuando les otorgaron los permisos mediante un amparo federal; sin embargo, este sábado entraron a esas mismas unidades nuevas, lo que empezó a generar conflictos sociales.

Dijo que existen colonias de Tapachula que carecen del servicio de transporte público y hacia ellas les debieron haber autorizado los vehículos recién concesionados, pero lo hicieron en las que ya están establecidas.

El representante regional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Joaquín Morales Díaz, por su parte, insistió en pedir que de inmediato saquen de circulación esas combis, y advirtió que a partir del próximo martes, de no ocurrir así, procederán a realizar bloqueos.

Culpó de los enfrentamientos que puedan ocurrir al encargado de Registro y Control de la SMyT, Moisés Juárez Ruiz, quien otorgó las concesiones, las cuales fueron impugnadas en su oportunidad, por lo que se presentará una demanda ante la Secretaría Anticorrupción y un amparo en juzgados federales para que se hagan las investigaciones.

Explicó que las rutas 53 y 54 son las únicas que cubren dos municipios por el libramiento Sur, que son Tapachula y Tuxtla Chico, siendo las unidades verdes las que cuentan con los permisos legales, de ahí que con las nuevas concesiones otorgadas se estaría violando la ley.