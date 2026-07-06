Invasiones afectan la actividad productiva

Productores agrícolas, en particular los dedicados al cultivo del café, hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender las denuncias por invasiones de predios cometidas por grupos conocidos como “paracaidistas”, quienes se posesionan de forma ilegal de los terrenos, desafiando tanto a los propietarios como a las autoridades.

Señalaron que algunos de estos conflictos datan de años anteriores y que, tan solo en lo que va de 2026, se han contabilizado 23 fincas cafetaleras invadidas en la región del Soconusco.

La Asociación Agrícola de Productores de Café reconoció que en Chiapas prevalece el Estado de derecho y que los resultados en materia de seguridad reflejan el interés del gobierno por mantener la paz; sin embargo, consideró indispensable frenar el despojo de tierras para proteger el patrimonio de los productores y brindar certeza jurídica a cientos de familias.

Problemática

El presidente de la asociación, Eduardo Camarena, denunció que las invasiones se han intensificado durante 2026. Explicó que esta problemática es promovida por pseudo líderes campesinos que desde hace años se dedican a esta actividad ilícita, al contactar grupos de personas de escasos recursos y convencerlas de invadir predios bajo el argumento de no contar con un lugar para establecer sus viviendas.

Indicó que el daño es integral, ya que además de apropiarse de los terrenos, los invasores derriban árboles y plantas en producción, afectando de forma directa la actividad agrícola al impedir que los legítimos propietarios realicen labores de cultivo, mantenimiento y cosecha. Esta situación, dijo, pone en riesgo la derrama económica que genera el café en la zona alta de Tapachula.

Piden ayuda

“Hay fincas que fueron invadidas recientemente; por ello se pide el apoyo del Gobierno para nuestros compañeros productores que están siendo despojados de sus propiedades y de su patrimonio. Como asociación buscamos rescatar las fincas para que se pueda continuar con el cultivo”, declaró.

Camarena reconoció que las autoridades han respondido a los reportes mediante el envío de elementos de seguridad para efectuar desalojos; sin embargo, precisó que aún no cuentan con un dato exacto sobre cuántas fincas han sido liberadas, debido a que los casos continúan activos y existe el temor de nuevas invasiones.