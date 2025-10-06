Invasiones han afectado al ZooMAT

Existen invasiones y construcciones en terrenos inestables o protegidos, autorizadas por administraciones anteriores, lo que representa un riesgo para la población y el ecosistema, expuso Malena Torres Abarca, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).

Aunque este año se logró evitar la quema de cerros, reconoció que persiste el problema de asentamientos irregulares en zonas de conservación, muchos de ellos con escrituras públicas que los legitiman ante la ley.

“Desafortunadamente, autoridades anteriores permitieron este tipo de desarrollos. Nosotros estamos revisando cada caso para no autorizar permisos de fraccionamiento cuando no corresponde”, afirmó.

Uno de los casos más graves es el del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), donde —según explicó— no se respetó una franja de protección perimetral, lo que ha derivado en la construcción de viviendas contiguas al área natural.

“Eso es una aberración; entran gatos, perros, y no hay un control real”, lamentó.

La secretaria también mencionó que Tuxtla Gutiérrez careció de planeación urbana. De las más de 800 colonias que existen —estimó que ahora pueden ser cerca de mil—, alrededor del 50 % surgieron de invasiones. “Todas tienen escrituras, algunas no, pero con el tiempo las autoridades las han ido regularizando. Eso explica por qué muchas carecen de servicios básicos”.

Demandas

Respecto a nuevos desarrollos habitacionales, como el fraccionamiento Villa Allende, Torres Abarca aseguró que la Secretaría se opone a su continuación.

Sin embargo, reconoció que algunos promoventes han ganado demandas contra el gobierno, lo que obliga a la dependencia a autorizar bajo presión legal. “Si no lo hacemos, nos multan”, explicó.

Zonas como El Jobo y Copoya también presentan conflictos por construcciones en áreas de conservación, donde algunos ciudadanos han interpuesto recursos legales para obtener permisos.

Ante ello afirmó que: “Nosotros estamos amparándonos y actuando conforme a la ley”.