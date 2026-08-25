Invasiones y pandemia afectaron al Cedemm

Pese al auge que llegó a tener el Centro de Desarrollo de la Medicina Maya (Cedemm) durante la década de los 90 en San Cristóbal, las invasiones y la pandemia debilitaron su estructura, disminuyendo la cantidad de visitas que recibía, así lo expuso Juan Vázquez García, médico tradicional, durante su participación en el foro Dialéctica, del Museo Jtatik Samuel.

Recordó que su padre fue fundador del Cedemm, que abrió sus puertas en 1985, teniendo una promoción tanto nacional como internacional, lo que le generó apoyo de países como Alemania.

Indicó que al Centro también llegaban personas locales y de las comunidades aledañas a San Cristóbal, contando con distintas áreas, como el museo y la farmacia. En total, dijo, el Centro contaba con 66 socios.

Sin embargo, las cuatro invasiones a la zona, así como la pandemia de covid-19, que mantuvo cerrado el Centro por más de un año, mermaron las visitas al lugar, e incluso la producción de plantas medicinales.

Ha sido hasta recientes fechas, y con apoyo de presidentes municipales como Mariano Díaz Ochoa, que el Cedemm ha buscado reposicionarse. Juan Vázquez García, quien lleva practicando la medicina tradicional desde la década de los 90, invitó a visitar el museo.