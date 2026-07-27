Invernaderos impulsan producción de hortalizas

Productores de la zona alta de Tapachula informaron que el proyecto de producción de hortalizas bajo agricultura protegida comenzó a consolidarse, luego de varios años de intentos por establecer cultivos en invernadero como una alternativa para diversificar la actividad agrícola de la región.

Antonio Vallejo Sonnemann, agricultor de la zona, explicó que con el apoyo de asesorías técnicas y capacitación, desde febrero de este año iniciaron un proyecto piloto en una superficie de un octavo de hectárea, cuyos resultados han sido favorables.

Detalló que, tras cinco meses de trabajo, actualmente obtienen una producción semanal de alrededor de media tonelada de tomate, 200 kilogramos de pepino y 50 kilogramos de chile habanero, todos cultivados bajo invernadero.

Economía

Señaló que durante décadas la economía de la zona alta dependió principalmente del cultivo de café; sin embargo, los problemas ocasionados por las plagas, la baja producción y las fluctuaciones en los precios provocaron afectaciones económicas para los productores, quienes buscaron nuevas alternativas de cultivo.

Indicó que, aunque el mangostán continúa siendo uno de los principales productos de la región, desde hace más de 20 años existía el interés por desarrollar proyectos de agricultura protegida, los cuales comenzaron a tomar forma entre 2023 y 2025 hasta consolidarse durante este año.

Vallejo Sonnemann explicó que uno de los principales retos fue la falta de personal capacitado para operar sistemas de hidroponía, técnica que permite el desarrollo de los cultivos sin utilizar suelo, mediante soluciones nutritivas y sustratos especializados.

Objetivo

Ahora, dijo, el desafío se centra en la comercialización de las hortalizas, ya que la producción aún se vende sobre todo al menudeo entre familias de la zona alta, mientras buscan abrir mercado con restaurantes y otros establecimientos de la región.

El productor confió en que, con mayor promoción y el fortalecimiento de los canales de comercialización, los cultivos bajo invernadero representen una alternativa rentable para diversificar la producción agrícola y mejorar los ingresos de las familias campesinas de la zona alta de Tapachula.