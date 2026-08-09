Inversión de 26 mdp para camino de siete km en Yajalón

La estrategia de rehabilitar las principales vialidades estatales llegó a la zona Tulijá Tseltal Chol, donde inició la intervención del camino Temó – Yajalón – Tila – El Limar, una obra que abarca más de siete kilómetros en tramos aislados y tendrá una inversión aproximada a los 26 millones de pesos, informó la Comisión Estatal de Caminos.

El director general de la dependencia, Rafael Ruiz Morales, informó que este arranque de obra representa solo una de las acciones contempladas en la región y detalló que se están invirtiendo 80 millones de pesos en el conjunto de obras previstas.

Beneficiados

Precisó que esta rehabilitación beneficiará a más de 20 mil habitantes, obra que por años fue uno de las principales exigencias de la gente de esta zona.

Explicó que este camino es el que conecta Comitán, Altamirano, Ocosingo, Temó, Yajalón, Tila y Salto de Agua, con el objetivo de llegar a los límites con Tabasco para concluir la vía.

Asimismo, se dio a conocer que junto con el titular de la Comisión Estatal de Caminos se trabaja en un nuevo tramo para evadir la falla geológica, ya que rehabilitar la ruta actual implicaría invertir dinero de manera recurrente, por lo que se considera preferible la solución de una nueva vía.

Ruiz Morales explicó que se busca dejar rehabilitada la entrada a Yajalón, lo que evitará que las familias y transportistas continúen sufriendo por el deterioro del camino y abonando a una mejora en la calidad de vida.

También el presidente municipal de Yajalón, Juan Alberto Utrilla López, manifestó su agradecimiento por las inversiones destinadas al municipio y subrayó la importancia de las vías de comunicación al enfatizar que Yajalón es un centro económico regional, por lo que contar con óptimos accesos fortalece a la demarcación.