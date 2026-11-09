Inversión de 42 mil mdp a Viviendas del Bienestar

Después de que se hizo la entrega de 56 departamentos en Tuxtla Gutiérrez, el Gobierno Federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, informó sobre la inversión de 42 mil millones de pesos que se harán en la entidad como parte del programa Vivienda para el Bienestar, una política pública que apoyará a miles de familias en Chiapas.

La estrategia contempla un beneficio, durante este sexenio, para 254 mil personas del territorio local. Se trata de familias trabajadoras que ganan entre uno y 2.9 salarios mínimos.

Información

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló que durante su administración serán alrededor de 12 millones de familias las que se beneficiarán con la citada iniciativa.

En su participación, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que el programa tiene contemplado la construcción de 70 mil 500 viviendas nuevas en la presente administración solo para Chiapas.

Con lo antes señalado, en el gobierno de Sheinbaum Pardo se van a invertir 42 mil 300 millones de pesos, para apoyar a las familias. Por ahora son 35 mil 612 viviendas contratadas.

Contexto

Este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de 56 departamentos en el fraccionamiento Los Poetas en Tuxtla Gutiérrez, de un total de 400 que se construyen en esa zona. Debido a la alta demanda que hay, en tres días se vendió todo.

Las viviendas que se edifican en esta administración, como parte del programa federal, tienen una construcción de 60 metros cuadrados y cuentan con dos recámaras, sala, comedor, baño completo, y espacio de servicio.

En el acompañamiento de la gira presidencial, el director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, comentó que en el caso de Chiapas el avance del proyecto en este año alcanzará un 92 % de la meta sexenal.

Es decir, tan solo del Instituto hay más de 21 mil viviendas contratadas y se esperan otras 10 mil para lo que resta del año. Las viviendas se construyen en 12 municipios de la entidad.

Finalmente, se destacó que ahora se eliminaron 30 requisitos para solicitar un crédito Infonavit y solo se requieren de tres elementos: no tener casa propia, ganar de uno a 2.9 salarios mínimos y ser derechohabiente del Instituto.