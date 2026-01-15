Inversión en paneles solares se recupera en cinco años

Cuando una persona busca reducir su gasto de energía eléctrica con tecnología renovable, como los panales solares, lo primero que debe hacer es revisar el consumo actual de su vivienda, sus necesidades energéticas como aire acondicionado, lámparas, electrodomésticos, en función a eso se diseña el tamaño del panel que requiere instalar.

Pascual López de Paz, profesor-investigador del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), dijo que el diseño del sistema que se va instalar va con base el ahorro que el propietario quiere, 100, 50, 30 %; de ahí se dimensiona la inversión que va requerir.

La tecnología solar ha avanzado mucho, hace 10 años estos sistemas eran muy caros, hoy día es mucho más barato. “Lo que hay que tener claro para la tecnología solar, como son los paneles, es que la inversión es alta, pero es inicial, es decir, se invierten en un sistema que va durar de 20 a 25, y lo que invertiste lo recuperas en cuatro o cinco años, y el resto es ganancia o ahorro”.

Mencionó que se debe hacer un trámite ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para notificar que se conectarán los panales solares a la red eléctrica, de esa forma todo lo que produce el panel solar se va utilizar y te lo va descontar un medidor especial bidireccional.

“Por ejemplo si tienen un sistema que gastabas 800 pesos, le pones el 50 % de ahorro con paneles, vas a gastar alrededor de 350 pesos. Cuando es el 100 % solo pagas la tarifa mínima con la CFE. El trámite no es difícil”.