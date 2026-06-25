Inversión en seguridad ha dado resultados: Aparicio

Todo el recurso que se ha invertido en Chiapas en la presente administración ha generado resultados favorables y ha llevado a la entidad a ocupar el primer lugar en el conjunto de delitos de alto impacto que menos se cometen en todo el país, destacó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Remarcó que en el estado se mantiene el trabajo y actualmente hay cero robos y cero bloqueos carreteros, lo que ha permitido fortalecer el trabajo que realiza la institución estatal.

Equipo

Actualmente, la Secretaría cuenta con 50 vehículos blindados, además de tres helicópteros y una Subsecretaría de Inteligencia que es robusta; en conjunto se ha permitido mejorar la percepción de seguridad.

Los avances que se han tenido, dijo, están a la vista de todos y desde la Secretaría que dirige hay acercamiento con diferentes sectores productivos, lo que se traduce en una alianza estratégica y operativa

Más acciones

Los operativos que se han hecho en el estado de Chiapas, destacó el secretario, han abarcado varias zonas, desde Comitán hasta Palenque, incluyendo Frontera Comalapa y parte de la Sierra, además de municipios como Cintalapa y Jiquipilas.

Todas estas operaciones, resaltó, han dado como resultado la detención de unas cinco mil personas. También se han decomisado cientos de armas de fuego y miles de vehículos con reporte de robo se han recuperado.

Decir que haya cero robos carreteros en un año y medio, remarcó Aparicio Avendaño, es reflejo del trabajo que se ha hecho a través de todas las unidades y la infraestructura con la que se cuenta, tanto en materia de recursos humanos como en todas las herramientas tecnológicas disponibles.

Además de los objetos que se han asegurado, entre armas y vehículos, el secretario también habló de un reciente impacto hacia un grupo de personas que se dedicaban a cometer delitos y a afectar a la población a través de los conocidos préstamos “gota gota”.

Varias de estas personas, muchas de origen extranjeros, fueron detenidas en operativos que se implementaron entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Finalmente, Aparicio Avendaño destacó que las acciones para mantener el orden son constantes y desde el inicio de la administración y hasta la fecha la estrategia se ha llevado a todos los rincones.