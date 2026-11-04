Inversión extranjera abre puertas a empresas locales

El grupo de empresas chinas que planea invertir potencialmente en Chiapas en los Polos de Desarrollo, como parte de los proyectos ligados al Corredor Interoceánico, se han convertido en una plataforma histórica para detonar la economía de la frontera Sur, lo que implica una puerta de oportunidades para empresarios locales, señaló consejero de la Coparmex, José Antonio Torillo Elorza.

Agrego que las inversiones vinculadas a este corredor y a los Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebis) son una ventana sin precedentes para reactivar la economía de la frontera Sur, ya que esto permitirá las acelerar las ventajas competitivas de la región: su ubicación estratégica, la conectividad con Puerto Chiapas vía marítima y por ferrocarril, así como las ya existentes, aérea y por carretera.

Expuso que la llegada de nuevas inversiones vinculadas con el Corredor Interoceánico representa una oportunidad para fortalecer la economía de la zona y generar nuevas alternativas de crecimiento para las empresas. Agregó que existe interés de capital extranjero, particularmente de firmas chinas, por explorar oportunidades en infraestructura y actividad portuaria, lo que detona un nuevo ecosistema económico en el Soconusco.