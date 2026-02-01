Inversión histórica reactiva caminos de la Sierra

Una inversión superior a los 184 millones de pesos (mdp) se destinará a la construcción de un camino estratégico en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, informó Rafael Ruiz Morales, director general de la Comisión Estatal de Caminos. Este monto forma parte del programa Carreteras Vivas que impulsa el gobierno estatal.

La obra anunciada conectará la cabecera municipal con las localidades de Concepción Pinada y El Ceñido, misma que tendrá una longitud cercana a los nueve kilómetros y consistirá en una pavimentación mixta, diseño que permitirá el tránsito seguro de los vehículos en ambos sentidos.

Ruiz Morales recordó que este municipio fue creado por gestiones encabezadas por el hoy gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, “Se tenía una deuda con este lugar, pero que ya se está cumpliendo con más de lo que se esperaba”, afirmó el funcionario.

Apuesta en la zona

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó la magnitud de la apuesta por esta zona. “En Capitán Luis Ángel Vidal se está invirtiendo en varios sectores, más de 200 millones de pesos en tan solo un año”, declaró.

Subrayó que estas obras generarán empleo local al contratar mano de obra del propio municipio, reactivando la economía de las familias.

El mandatario estatal expresó que de los principales propósitos para este 2026 es atender a los 29 municipios con mayor marginación en Chiapas, la prioridad, es avanzar con infraestructura que permita sacar del atraso a estas comunidades, especialmente las de la Sierra, que considera fueron olvidadas por mucho tiempo.

Finalmente, la presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, Emiselda González Roblero, hizo notar la trascendencia de la visita gubernamental. Resaltó que por décadas este lugar no había recibido la visita de un gobernador en funciones, por lo que su presencia y el inicio de esta obra marcan un nuevo comienzo en el municipio.