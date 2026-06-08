Inversión millonaria para La Concordia

Con una inversión que supera los 10 millones de pesos (mdp), culminó la construcción del camino Cuxtepeques y el ejido Nuevo Paraíso, una obra estatal de apenas un kilómetro, pero que impactará directamente a más de tres mil personas de diez localidades del municipio de La Concordia.

Así lo informó Rafael Ruiz Morales, director general de la Comisión Estatal de Caminos, quien durante el acto oficial explicó que este tramo forma parte del programa Carreteras Vivas y subrayó que la nueva vialidad facilitará el acceso a servicios de salud y educación, mejorará la salida de cosechas.

Beneficios

También explicó que permitirá que los estudiantes lleguen con mayor facilidad a la escuela y ofrecerá mejores condiciones de movilidad para las mujeres y las familias ante emergencias sanitarias u otras urgencias.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez recordó que en 2024 encontró las carreteras de la zona serrana vacías y una población sumida en el miedo y la desesperanza.

Aseguró que la conciencia lo llevó a tomar acciones y reconoció el respaldo por parte del gobierno federal en materia de seguridad, un factor que ha sido clave para recuperar la confianza en la región.

Reconocen trabajo

Adrián Ovando Mendoza, habitante de la zona, agradeció al mandatario estatal por tomarlos en cuenta y reconoció que, pese a tratarse del camino principal que conduce hacia la Sierra, hacía muchos años no se realizaban obras de este tipo en el lugar.

Incluso el presidente municipal de La Concordia, Emanuel de Jesús Córdova García, agradeció los apoyos brindados en infraestructura, salud, educación y campo, reconociendo especialmente las acciones para devolver la paz y la seguridad a esta demarcación