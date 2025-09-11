Inversión posiciona a la Guardia Estatal como la mejor policía

La inversión que se ha hecho en la compra de equipos tecnológicos, vehículos blindados, un helicóptero y hasta aumento de salario de 40 % para el personal, son elementos que han generado que la Guardia Estatal esté posicionada como la mejor policía de México, resaltó el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Hoy, añadió, la estrategia está siendo diferente y ahora se busca mejorar la proximidad social, es decir, llegar a la población para ayudarles con alguna falla mecánica menor, con grúas gratuitas o con acompañamientos en tramos carreteros.

Trabajo destacado

Recientemente una casa encuestadora, de alcance nacional, informó que la Guardia Estatal de Chiapas es la mejor evaluada del país y esto refleja, dijo el piloto aviador, la confianza que ahora tiene la población con sus policías.

Aparicio Avendaño reconoció que después de tres años de abandono se generó un ambiente de incertidumbre y hasta de molestia ciudadana. Sin embargo, en estos meses -en la actual administración estatal- con lo asegurado en armamento, personas, narcóticos y hasta efectivo, se ha impactado a los grupos criminales de manera contundente.

Antes, recordó, era imposible circular en tramos carreteros, pero en la actualidad hay cero robos en las vialidades y las carreteras están libres. Ahora la meta es la reconstrucción del tejido social.

Siguiente año

El tema de la seguridad, dijo, siempre será una inversión y por esa razón para 2026 se prevé un nuevo aumento del 10 % al salario de los policías, además de becas para hijos e hijas de guardias estatales y acceso a créditos para la compra de viviendas dignas.

Estas acciones, enfatizó el secretario, generan moral y se traduce en resultados. Los seis años de la administración estatal, resaltó, se tiene que trabajar de igual manera.

“En el conjunto de todos los delitos estamos en el primer lugar de menos delitos que se cometen”, destacó. Al ser Chiapas un estado con una frontera de casi 700 kilómetros, detalló que continuarán con el trabajo de la misma forma para mantener las cifras positivas para la entidad.

Finalmente, Aparicio Avendaño reconoció el trabajo coordinado que se está haciendo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, además del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.