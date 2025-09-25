Inversión sin precedente en salud: Omar Gómez

La inversión de dos mil 700 millones de pesos para infraestructura en el sector salud en Chiapas, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su reciente visita a Tapachula, no tiene precedente, dijo el titular del ramo estatal, Omar Gómez Cruz.

En ese sentido, aseguró que se hará la sustitución del hospital Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, el Hematológico Pediátrico, el de la Mujer, otro en Tonalá y se rehabilitará el de Palenque.

“Fueron 12 años que no hubo inversión de impacto en infraestructura”, por lo que estas acciones vendrán a fortalecer todas las acciones en beneficio de la salud de los chiapanecos.

Aseguró que los programas de Salud Casa por Casa, se encuentra en primer lugar de atención y en Vive Saludable, Vive Feliz, que se instrumenta conjuntamente con la Secretaría de Educación, se avanza en los censos en las escuelas.

Atención por afectaciones

La Secretaría de Salud a través de las jurisdicciones sanitarias VII y VIII con sede en Tapachula y Tonalá, desplegó brigadas de atención en los municipios que presentaron afectaciones con motivo de las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días.

En ese sentido, se realizan nebulizaciones para el combate al dengue y paludismo, así como otras arbovirosis, con búsqueda intencionada de personas que presenten síntomas de diversas enfermedades para brindarles atención.

Asimismo se realizan acciones de saneamiento básico, cloración de depósitos de agua, control de fauna nociva y manejo higiénico de alimentos, además de autocuidado de la salud.