Invertir en la educación es invertir en Tapachula

En el marco de la entrega de 80 kits de útiles escolares, realizada en la escuela primaria “Lucio Cabañas”, ubicada en la colonia Las Delicias, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, aseveró que invertir en la educación es invertir en el municipio, refrendando el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la educación y el bienestar de la niñez tapachulteca.

El alcalde Yamil Melgar Bravo aseguró que, gracias al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, el Ayuntamiento de Tapachula se suma a este proyecto, convencido de que invertir en educación siempre vale la pena, porque las niñas y los niños son el presente y el futuro de Tapachula. En este sentido, destacó que se trabaja de manera coordinada para generar mejores condiciones y oportunidades para las nuevas generaciones.

Kits de útiles

Durante el recorrido por las instalaciones del plantel, el alcalde realizó la entrega de 80 kits de útiles escolares, con el propósito de contribuir a la economía de las familias y brindar al alumnado las herramientas necesarias para iniciar el nuevo ciclo escolar.

Por otra parte, el director de la institución, Amílcar Velázquez, agradeció el apoyo del edil Yamil Melgar en beneficio de la niñez de esta zona, refrendando la disposición de continuar trabajando en unidad para fortalecer la educación y generar mejores oportunidades para la comunidad estudiantil.

Impulsan acciones

La secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, reconoció al presidente municipal por impulsar acciones que contribuyen a la formación de las nuevas generaciones y exhortó a las y los estudiantes a continuar preparándose, aprovechar las oportunidades y mantener el compromiso con sus estudios.

Yamil Melgar deseó a la comunidad estudiantil un feliz inicio de clases el próximo lunes y reiteró que el gobierno municipal continuará sumando esfuerzos para fortalecer la educación, apoyar a las familias y contribuir a que las niñas y los niños de Tapachula cuenten con mejores herramientas para construir su futuro.