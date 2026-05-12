Invertirán 140 mdp para dar agua al campo

Un total de 140 millones de pesos se van a invertir en Chiapas, a fin de brindar el vital líquido al campo chiapaneco, puntualizó el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Estas acciones forman parte del programa U-217 Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, y tiene el propósito de fortalecer los cuatro distritos de riego con los que cuenta la entidad, para que haya uso eficiente del agua.

Recursos

El Director de Infraestructura Hidroagrícola del OCFS de la Conagua, Alfredo Álvarez Villegas, detalló que 50 % de la inversión viene de la Federación, “la cual será complementada con aportaciones de los usuarios, de acuerdo con los lineamientos del ejercicio 2026, mismas que podrán realizarse en especie o mediante apoyo de otras instituciones”.

La Conagua añadió que la inversión de ese recurso será en beneficio tanto de la población, como de productores y usuarios de riesgo, debido a que podrán operar de mejor forma la infraestructura hidroagrícola de la entidad.

“Los distritos de riego 046 Cacahoatán-Suchiate, 059 Río Blanco, 101 Cuxtepeques y 107 San Gregorio, serán beneficiados con acciones de rehabilitación y tecnificación de infraestructura hidroagrícola, entre ellas la adquisición de maquinaria especializada para la conservación de canales y equipos”, explicó el organismo.

Próximo mes

Para el próximo mes, se detalló, iniciarán obras que forman parte de los programas K-111 y K-141, los cuales están enfocados en la modernización de presas y conservación de la infraestructura en los distritos de riego.

Con el K-111, la inversión federal casi alcanza los 10 millones de pesos, y servirán para rehabilitar y modernizar las presas Juan Sabines, del distrito 101 Cuxtepeques.

Además de la “Derivadora El Lagartero, del distrito 107 San Gregorio; El Salado, del distrito 059 Río Blanco; y Rosendo Salazar. Estas acciones permitirán beneficiar directamente a más de 4 mil hectáreas y más de 2 mil 500 familias”.

Y se remarcó que el proyecto se extiende al K-141 con 4.17 millones de pesos, “ese recurso se ocupará para la conservación de la infraestructura en los distritos de riego 059 Río Blanco, 101 Cuxtepeques y 107 San Gregorio, beneficiando de manera directa a más de 2 mil 500 hectáreas y alrededor de mil familias”.